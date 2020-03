Coronavirus a Reggio Calabria: primo caso a Sinopoli

31 Marzo 2020 19:04

Coronavirus a Reggio Calabria: un caso di positività al Coronavirus accertato a Sinopoli

La commissione straordinaria del Comune di Sinopoli (RC) rende noto che “nel nostro comune è stata riscontrata una positività al COVID – 19 di un soggetto per il quale, considerate le proprie condizioni di salute, i sanitari hanno disposto il ricovero presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Pertanto, d’intesa con le Autorità Sanitarie Locali al fine di contenere l’eventuale contagio, è stata tempestivamente disposta la quarantena obbligatoria di tutto il nucleo familiare.

In queste particolari situazioni, i protocolli di gestione dell’emergenza COVID – 19 prevedono che successivamente si proceda a ricostruire la catena di eventuali contatti tenuti dal soggetto positivo, pertanto, tutti i cittadini che pensano di avere avuto contatti stretti con il soggetto e/o con i propri familiari, al fine di limitare i contagi evitando la creazioni di eventuali focolai vorranno, contattare i seguenti numeri di emergenza 1500 – 800767676 – 379/1806285 (numero di emergenza comunale attivo dalle 8:00 alle 17:00) che attiveranno le misure di prevenzione.

Non è il caso di allarmismi in quanto le autorità sanitarie stanno svolgendo il loro compito con il massimo rigore. Alla luce di questa situazione tuttavia abbiamo il dovere di richiamare tutti ad una ancora più rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dal Governo, dalla Regione e dalle Autorità Sanitarie. Si invita dunque tutta la popolazione a restare assolutamente, nelle proprie case, per la propria e altrui sicurezza, finché non vi saranno nuove disposizione che saranno prontamente diramate”.

