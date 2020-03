Coronavirus a Reggio Calabria: primo caso accertato a Gioiosa Jonica, in quarantena l’intera famiglia

21 Marzo 2020 18:45

Coronavirus a Reggio Calabria: primo caso accertato a Gioiosa Jonica, in quarantena tutta la famiglia. Lo comunica il sindaco Salvatore Fuda

“Primo caso di persona positiva al coronavirus sul territorio comunale”, è quanto comunica sul proprio profilo facebook, il sindaco di Gioiosa Jonica, Salvatore Fuda.“La stessa – prosegue- è già da tempo sottoposta a quarantena con sorveglianza attiva, insieme ai familiari conviventi, sui quali si sta procedendo ad effettuare le opportune verifiche. È stata tracciata la rete dei contatti. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dagli organi competenti, i quali hanno attivato per tempo tutte le misure di contenimento necessarie. Si coglie l’occasione per ribadire ulteriormente il dovere di rispettare tutte le norme derivanti dalle disposizioni governative, regionali e comunali già ampiamente diffuse, ricordando che è in vigore l’obbligo di stare a casa. È il momento della responsabilità assoluta: a nessuno è permesso di infrangere le regole”, conclude.

