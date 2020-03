Coronavirus a Reggio Calabria: positivo un operatore delle Dogane del Porto di Gioia Tauro, sarebbe stato contagiato dal fratello rientrato da Roma

18 Marzo 2020 23:25

Coronavirus a Reggio Calabria: positivo un operatore delle Dogane del Porto di Gioia Tauro, sarebbe stato contagiato dal fratello. Il sindaco Alessio: “domani faremo il punto sulla situazione portuale e sui provvedimenti che dobbiamo prendere per tutelare la salute dei nostri concittadini”

“Sono venuto a conoscenza che un dipendente della dogana del Porto di Gioia Tauro è risultato positivo al coronavirus perché a sua volta è stato contagiato dal fratello rientrato da Roma. Entrambi non sono di Gioia Tauro”, è quanto comunica il sindaco Aldo Alessio sul suo profilo facebook. “Il pericolo – prosegue- non è venuto dal mare attraverso le navi tant’è che il sistema di blindatura dal mare ha funzionato benissimo. La vulnerabilità l’abbiamo avuta da territorio. Domani faremo il punto sulla situazione portuale – aggiunge- e sui provvedimenti che dobbiamo prendere per tutelare la salute dei nostri concittadini. Continuiamo a rispettare le regole imposte dal Governo, dalla Regione Calabria e dalle ordinanze sindacali. Restiamo a casa. Forza e coraggio. Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi”, conclude.

