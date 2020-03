Coronavirus a Reggio Calabria: spesa e farmaci a domicilio, iniziativa del “Popolo di Archi”

11 Marzo 2020 14:40

Coronavirus a Reggio Calabria: da oggi è attivo il servizio di volontariato a cura del comitato di quartiere “il Popolo di Archi” grazie alla disponibilità di alcuni cittadini che si sono prestati a questa iniziativa

Da oggi è attivo il servizio di volontariato a cura del comitato di quartiere “il Popolo di Archi” di Reggio Calabria grazie alla disponibilità di alcuni cittadini che si sono prestati a questa iniziativa. Il Popolo di Archi sostiene “i cittadini in difficoltà nell’attuazione delle misure di contenimento del Corona Virus mettendo a disposizione la possibilità di farsi recapitare farmaci e prodotti alimentari alle fasce deboli della popolazione tra cui famiglie con problematiche di salute, disabili, anziani, individui con situazione immunitarie deficitarie, a tutti coloro che hanno deciso di attenersi alle disposizioni ministeriali o che sono posti in quarantena obbligatoria o volontaria. Contattate un nostro rappresentante che verrà a casa vostra a prendere la lista della spesa o dei medicinali e ve la recapiterà a casa. Il servizio è disponibile dalle 8:00 alle 20:00, compresi festivi e prefestivi. In completa sicurezza avrete tutto il necessario senza esporvi a rischi”.

Per fornire assistenza agli anziani o a persone sole in difficoltà chiamare indicando:

– Via o piazza compresi di numero civico

– Nome e cognome

– Numero di telefono

Per la spesa di medicinali e di alimenti nelle zone di Catona, Arghillà, Gallico Marina, Gallico Superiore, Archi, Santa Caterina e San Brunello: 392/4070982 (anche whatsapp)

Per spesa alimentare tra Gallico e S. Caterina (piccolo costo di commissione): 0965/48788 oppure 345/8091301 (Alimentari Barbaro).

