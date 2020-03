Coronavirus a Reggio Calabria: Biesse dona 200 dispositivi di sicurezza alla Polizia di Stato

19 Marzo 2020 10:46

Reggio Calabria, Siviglia: “Biesse non si ferma continua la solidarietà per l’emergenza Coronavirus e dona 200 dispositivi di sicurezza (mascherine) alla Polizia di Stato”

“Biesse non si ferma continua la solidarietà per l’emergenza Coronavirus e dona 200 dispositivi di sicurezza (mascherine) alla Polizia di Stato. Dopo il contributo per l’ospedale di Reggio e la donazione di due computer portatili ad Asp Dipartimento Medicina della Prevenzione, giunge il sostegno anche alle forze di Polizia di Stato con la consegna di 200 mascherine per l’emergenza Covid-19 , alle pattuglie della questura che stanno svolgendo un immenso lavoro di monitoraggio e di prevenzione sul territorio. È un modo per dire grazie al Questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone e a tutta la Polizia di Stato che 24 ore su 24 lavora sull’intero territorio provinciale a tutela della nostra sicurezza e della nostra salute”, afferma la Presidente Biesse, Bruna Siviglia. “Oggi più che mai siamo chiamati ognuno per quello che può a portare il nostro contributo mettendoci al servizio del territorio per aiutare e sostenere con azioni concrete chi in questo momento rischia anche di ammalarsi per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e dell’intera comunità. Ringrazio ancora una volta- continua Siviglia- che non smettono mai di essere generosi , sempre in prima linea quando si tratta di donare per il bene comune. La solidarietà non si deve fermare, deve essere totale da parte di tutti per riuscire a superare questo momento delicato e difficile per la nostra Regione che coinvolge tutti, nessuno escluso”, conclude.

