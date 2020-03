5 Marzo 2020 11:54

Coronavirus: annullate le iniziative al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria ma salvo ulteriori, ufficiali, indicazioni mantiene l’apertura al pubblico

Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 4 marzo 2020 recante: “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, le iniziative programmate all’interno della ventinovesima edizione della Settimana Scientifica e Tecnologica per i giorni:

Sabato 7 marzo ore 21.00: “Aperiscienza dedicato alle donne”

Domenica 8 marzo ore 11.00: “Scienza express – Spettacolo dedicato ai bambini”

vengono, al momento, annullate. In osservanza delle misure di sicurezza per la prevenzione ed il contenimento della epidemia disposte nel DPCM sopra citato, il Planetarium Pythagoras, salvo ulteriori, ufficiali, indicazioni mantiene l’apertura al pubblico.

Valuta questo articolo