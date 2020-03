Emergenza Coronavirus: cancellate le date di Notre Dame de Paris a Reggio Calabria [INFO e DETTAGLI]

6 Marzo 2020 12:45

Emergenza Coronavirus: cancellate le date di Notre Dame de Paris a Reggio Calabria. Nuove date il 18 e 19 settembre alla Summer Arena di Soverato

Lo spettacolo Notre Dame de Paris, in programma dall’11 al 13 marzo al PalaCalafiore di Reggio Calabria, è stato annullato, in ottemperanza alle ultime disposizioni governative. Notre Dame de Paris tornerà in Calabria con due nuove date il 18 e il 19 settembre, quando andrà in scena nella splendida struttura, unica in Calabria nel suo genere ad accogliere i grandi eventi, gestista e ideata dalla Esse Emme Musica, la Summer Arena a Soverato. La prevendita per le nuove date è a partire dalle ore 12.00 di oggi, venerdì 6 marzo. Chi volesse confermare e/o effettuare il rimborso dei biglietti già acquistati per le date di Reggio Calabria potrà farlo da lunedì 9 marzo a domenica 15 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei seguenti punti vendita, all’apposita postazione: Bart – Corso Giuseppe Garibaldi 325, Reggio Calabria; La Diano Viaggi – Contrada Astracà snc – già, Via Caldara, 89048 Siderno (Rc); Ufficio Ticket Service Via San Giorgio 5, Catanzaro.

MODALITA’ DI RIMBORSO ACQUISTO ONLINE

I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite Call Center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo unicamente le commissioni di servizio e gli eventuali servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi acquistati, come da modalità regolamentata nei termini e condizioni di acquisto del nostro sito.

Per i biglietti acquistati con spedizione tramite corriere espresso:

Si drvranno spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 26 marzo 2020 (data timbro postale) presso:

TicketOne S.p.A.

Via Vittor Pisani 19

20124 Milano

C.a. Divisione Commercio Elettronico

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partite dal ricevimento della raccomandata e dalla verifica del suo contenuto. La visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

Per i biglietti acquistati con ritiro sul luogo dell’evento (+ stampa@casa se disponibile per l’evento):

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. L’operazione di riaccredito sarà effettuata entro 30 giorni e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

