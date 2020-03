Coronavirus a Reggio Calabria, la comunità musulmana prega per l’Italia e i suoi abitanti [FOTO]

26 Marzo 2020 13:26

“Preghiamo Dio di proteggere l’Italia, Reggio Calabria e i suoi abitanti affinché si superi l’emergenza coronavirus”: è la supplica dei musulmani reggini

I fedeli musulmani della moschea di Reggio Calabria pregano per gli italiani e l’Italia che stanno combattendo il coronavirus. Questa la preghiera recitata oggi: “Dio salvi l’Italia da ogni male, che Dio protegga l’Italia. Una preghiera per la nostra amata italia in cui viviamo, per i nostri parenti, fratelli e amici. Noi musulmani facciamo parte di questa amata patria, preghiamo dio di proteggere il suo popolo e i suoi abitanti dalla peste del coronavirus. Diamo tutti una mano per proteggere la salute degli italiani. Noi musulmani siamo una parte integrante di questa amata Italia. Preghiamo Dio l’Altissimo di proteggere questa nazione, il suo popolo ed i suoi residenti dal coronavirus, siamo tutti uniti per l’integrità sanitaria in Italia.

In una nota della comunità musulmana si ricorda che le moschee sono chiuse: “anche le moschee di Reggio Calabria, come del resto le chiese, resteranno chiuse e verranno sospese tutte le attività, comprese le preghiere, tra cui quella comunitaria del venerdi, e tutti i corsi. Invitiamo tutti i fedeli a seguire attentamente le indicazioni della autorità locale e in particolar modo del ministero della salute. Ricordiamo che la via migliore rimane quella della prevenzione, della cautela e del buon senso. Accogliamo l’occasione per porgere le nostre condoglianze a quanti che hanno perduto i loro cari a causa di questo virus”.

