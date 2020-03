Reggio Calabria, scattano le misure anti-coronavirus al Cedir [INFO e DETTAGLI]

13 Marzo 2020 13:55

Reggio Calabria, scattano le misure anti-coronavirus al Cedir: ecco info, orari e dettagli

Visto il DPCM dell’11 marzo scorso in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus è disposto che l’accesso degli utenti al Palazzo Cedir di Reggio Calabria, sia disciplinato come segue: l’accesso è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 solo ed esclusivamente attraverso l’ingresso posto al Piano Terra- Torre 1, l’accesso è consentito solo per esigenze di natura urgente, l’utente dovrà accedere ai locali uno per volta, rispettando le distanze minime previste dal Decreto del Governo, l’utente sarà identificato da apposito addetto alla sicurezza, a cura del personale comunale, l’utente, valutata ammissibile la sua richiesta, potrà essere accompagnato presso l’ufficio interessato. Non saranno accettate, in questo periodo, istanze presentate a sportello in forma cartacea presso il Cedir. La disposizione ha decorrenza dal 16 marzo ed avrà validità fino al termine del 25 marzo, fatte salve eventuali proroghe.

