Reggio Calabria: nella preghiera domenicale Don Zampaglione ricorda Mimmo Crea, primo morto di Coronavirus nella nostra regione [VIDEO]

15 Marzo 2020 14:21

Reggio Calabria, preghiera in diretta facebook per Don Zampaglione, parroco di Roghudi e Marina di San Lorenzo, dal balcone della canonica. Il prete ricorda Mimmo Crea, il primo morto di Coronavirus nella nostra regione

Sono iniziate da ieri le dirette facebook di Don Giovanni Zampaglione, parroco di Roghudi e Marina di San Lorenzo. Il prete una volta al giorno si collegherà dal balcone della canonica per recitare le preghiere, “in tal modo anche se lontani saremo uniti”, è sicuro Don Zampaglione. Nella preghiera odierna, il parroco, ha ricordato Mimmo Crea, primo morto di Coronavirus in Calabria: “era un mio compaesano, ministro straordinario nella parrocchia di S.S. Cosma e Damiano di Montebello Jonico, un pensiero anche a tutti coloro che purtroppo non ce l’hanno fatta”.

