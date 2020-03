Coronavirus a Reggio Calabria, Falcomatà: “istituire nuova zona rossa su Melito Porto Salvo”

28 Marzo 2020 16:28

Coronavirus a Reggio Calabria, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà: “istituire nuova zona rossa su Melito, garantire che i contagiati facciano la quarantena in unico centro”

“Ci preoccupa la situazione di Melito Porto Salvo. È urgente che la Regione Calabria provveda ad istituire una nuova “zona rossa” in quell’area, per evitare il diffondersi dei contagi. Sappiamo che questa misura ha già prodotto i suoi effetti positivi in altre zone del mondo e d’Italia, ma anche sul nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “Naturalmente – ha aggiunto il sindaco – c’è da garantire la salute in stato di quarantena per le persone che a Melito sono risultate positive. A tal proposito la soluzione è quella di individuare una struttura che possa ospitarle, evitando spostamenti, tutelando la salute di quelle persone e dei loro familiari ed evitando così il diffondersi del contagio”.

