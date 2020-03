Coronavirus: da oggi a Reggio Calabria medicine e beni di prima necessità saranno recapitati a domicilio

11 Marzo 2020 10:50

Reggio Calabria: il sindaco Falcomatà annuncia che da oggi medicine e beni di prima necessità saranno recapitati a domicilio

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha annunciato sul profilo facebook che da oggi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, medicine e beni di prima necessità saranno recapitati a domicilio. Ecco il post: “Da oggi medicine e beni di prima necessità saranno recapitati a domicilio agli anziani, alle persone con disabilità, a chi è solo e a chi è costretto alla quarantena; grazie al coordinamento messo in campo con l’aiuto dei movimenti, delle Associazioni di Protezione Civile e di volontariato. Basta chiamare il numero 0965 3622591. Faccio inoltre appello a tutte le realtà reggine che in queste ore hanno manifestato la volontà di dare una mano: abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di tutti! Ne usciremo presto solo se ne usciremo insieme, forza Reggio!”

Reggio Calabria: attivo il numero di telefono per contattare il Centro Operativo Comunale

Da oggi è attivo il numero di telefono per contattare il Centro Operativo Comunale (C.O.C) a cura della Protezione Civile comunale integrato dall’apporto delle associazioni di volontariato. Il C.O.C offre supporto ai cittadini in difficoltà nell’attuazione delle misure di contenimento del Corona Virus. Il C.O.C è tra l’altro finalizzato a coordinare l’assistenza domiciliare per il reperimento di farmaci e generi alimentari agli anziani, ai cittadini disabili o con malattie invalidanti e a quanti si trovano in quarantena obbligatoria o volontaria. Contattare il numero telefonico 0965 3622591, attivo dalle 8:00 alle 20:00. E’ il numero ufficiale comunale abilitato a raccogliere le richieste di aiuto dei cittadini. La comunicazione istituzionale sulle misure comunali introdotte di contenimento del Covid19: nuovi orari dei settori comunali, modalità di erogazione dei servizi, si trova on line sul sito www.reggiocal.it e sulla pagina Facebook @comunerc

