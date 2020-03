Coronavirus: la Fidapa BPW Italy Sezione Morgana di Reggio Calabria dona mascherine alla Polizia di Stato

20 Marzo 2020 17:06

La Fidapa BPW Italy Sezione Morgana di Reggio Calabria è scesa ancora una volta in campo, come tante altre Associazioni e Club Service cittadini, questa volta per affrontare l’emergenza Coronavirus donando dispositivi di sicurezza (mascherine) alla Polizia di Stato. La Presidente Michela De Domenico, in accordo con tutte le socie, ha aderito alla richiesta del Questore Dott. Maurizio Vallone, di donare questi importanti presidi alle forze dell’ordine , per un più agevole e sicuro espletamento delle proprie attività di controllo del territorio.

Le socie della sezione hanno altresì contribuito a sostenere la pregevole iniziativa del Gofundme , raccolta fondi in team, a favore dell’Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria , per l’acquisto di ventilatori polmonari e per aumentare i posti in terapia intensiva. La Fidapa Morgana esprime inoltre, la propria disponibilità a partecipare a queste iniziative di interesse comune e auspica che questo momento così critico e delicato, possa essere superato in tempi brevi, con la collaborazione e la disponibilità di tutti.

