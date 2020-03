Reggio Calabria, sequestrati 900 falsi kit per la diagnosi del Coronavirus: “condotta assolutamente riprovevole”

27 Marzo 2020 15:30

Reggio Calabria, sequestrati 900 falsi kit per la diagnosi del Coronavirus: “è con estremo rammarico che apprendo che ancora una volta la città di Rizziconi, suo malgrado, sia stata scenario di una condotta assolutamente riprovevole”

“È con estremo rammarico che apprendo che ancora una volta la città di Rizziconi, suo malgrado, sia stata scenario di una condotta assolutamente riprovevole, soprattutto sotto l’aspetto umano nonché etico-professionale, ancor più aggravata vista l’attuale emergenza sanitaria con la quale conviviamo”. E’ quanto scrive in una nota il Sindaco di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo. “Giorni fa il dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” della Regione Calabria e l’Anci Calabria, tramite una nota ufficiale, avevano messo in guardia tutti i sindaci sul fatto che allo stato attuale, oltre al tampone rino-faringeo non esistono altre modalità di diagnosi validate dal consiglio superiore della sanità (compresi i test rapidi). Grande plauso va fatto alla guardia di finanza che, anche nella situazione emergenziale in cui ci troviamo, ha fatto a pieno il proprio dovere, ponendo fine ad una situazione che avrebbe potuto provocare falsi e pericolosissimi allarmismi per la comunità”, conclude.

