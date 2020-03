Coronavirus a Reggio Calabria: il 9 e 10 marzo sospesi i servizi di Front Office negli uffici di Hermes Servizi

6 Marzo 2020 17:04

Coronavirus a Reggio Calabria, da mercoledì 11 marzo ai servizi di sportello negli uffici di Hermes Servizi si potrà accedere solo mediante appuntamento

Hermes Servizi Metropolitani, in considerazione della necessità di intervenire al fine di contrastare/contenere il diffondersi del virus COVID-19 e per meglio tutelare la salute dei cittadini e dei dipendenti presenti nei locali, intende attivare una serie di iniziative con l’obiettivo di mantenere comunque fruibili i servizi erogati al contribuente.

1. Nella giornata di lunedì 9 e martedì 10 marzo 2020 saranno sospesi i servizi di Front Office, per consentire la sanificazione dei locali, la predisposizione dei dispenser con gel igienizzanti, l’installazione di separatori tra l’operatore e il contribuente e la riorganizzazione interna dei servizi

2. Da mercoledì 11 marzo, ai servizi di sportello si potrà accedere solo mediante appuntamento. E’ stato attivato all’uopo il seguente indirizzo email: appuntamentifo@hermesrc.it.

Ogni persona, previa indicazione del nominativo, dei recapiti, eventualmente della casella email, sarà inserita nel sistema di gestione prenotazioni che fornirà una ricevuta con data, ora e numero di sportello. Al fine di consentire comunque lo smaltimento di un numero congruo di persone, la prenotazione potrà essere fatta per un massimo di DUE pratiche.

3. Solo in via residuale, per consentire alle categorie più disagiate che non hanno dimestichezza con l’utilizzo delle tecnologie, sarà possibile fissare l’appuntamento direttamente presso Hermes, nei locali della sala d’attesa, rispettando le regole di ingresso meglio specificate nel seguito

4. L’accesso alla sala d’attesa sarà consentito per un numero massimo di 6 persone per volta, ciò al fine di evitare l’affollamento scongiurato dalle raccomandazioni nazionali.

5. Altra misura riguarda l’attivazione, per il periodo di emergenza, di indirizzi email dedicati, ai quali inoltrare richieste di informazioni/istanze:

– 1tassarifiuti@hermesrc.it per la tassa rifiuti

– 1imutasi@hermesrc.it per Imu, Ici, TASI

– 1idrico@hermesrc.it per il servizio idrico

– 1tribmin@hermesrc.it per icp, tosap e patrimonio

– 1info@hermesrc.it per le informazioni generiche

6. Naturalmente rimangono attivi, e ne sollecitiamo l’utilizzo, i servizi di sportello telematico e di invio istanze via PEC

7. Nei prossimi giorni la società provvederà ad attivare ulteriori canali di comunicazione fruibili dagli utenti che saranno messi in evidenza sulla Hme Page del sito internet di Hermes

La società sta producendo il massimo sforzo per dare continuità e qualità alla erogazione dei servizi pubblici, e nel contempo tutelare la salute dei cittadini e dei dipendenti. Hermes invita gli utenti a non recarsi allo sportello inutilmente e ad utilizzare i canali telematici e i servizi on line ulteriormente potenziati. Ciò al solo fine di assicurare le misure di distanziamento e di contenimento dell’affluenza per la salvaguardia della salute pubblica in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19″.

