Emergenza Coronavirus: la Fondazione “La Provvidenza” Onlus di Reggio Calabria sostiene il Grande Ospedale Metropolitano

18 Marzo 2020 17:18

“In questo momento di particolare necessità ed emergenza, ciascuno di noi con senso di responsabilità e solidarietà è chiamato a fare la propria parte. La mission della Fondazione “La Provvidenza” è soprattutto quella di stare accanto ai più deboli, sostenere l’infanzia e l’adolescenza e lo fa tutti i giorni gestendo centri diurni per minori e servizi di Assistenza domiciliare per minori”. E’ quanto scrive in una nota la Presidente prof.ssa Sara Bottari, Fondazione La Provvidenza ONLUS. “Attualmente anche i nostri centri diurni sono fermi per fronteggiare tutti insieme questa piaga che ha colpito il mondo intero; anche noi sosteniamo il motto “Io Resto a Casa” , ma giornalmente grazie ai mezzi di telecomunicazione ci interfacciamo con i ragazzi che seguiamo. Il Consiglio Direttivo desidera manifestare, inoltre, la propria vicinanza alle istituzioni, a tutti i cittadini e al personale sanitario che in questi giorni sta dimostrando professionalità e senso indiscusso del dovere nell’affrontare questa emergenza inaspettata, offrendo al GOM “Bianchi—Melacrino-Morelli” un contributo economico utile a fronteggiare l’emergenza a dimostrazione che non siamo soli in questa lotta, certi che “insieme ne usciremo”, conclude la nota.

