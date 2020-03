Coronavirus a Reggio Calabria, i ringraziamenti del Grande Ospedale Metropolitano a tutti i cittadini, le associazioni e le società per le donazioni

27 Marzo 2020 22:50

“Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria ringrazia i Cittadini, le Associazioni e le Aziende che in questo momento di grave difficoltà per l’intera popolazione hanno inteso dimostrare una concreta solidarietà nei confronti degli operatori sanitari del G.O.M. che, con sacrificio ed abnegazione, stanno affrontando l’emergenza COVID19”. E’ quanto scrive in una nota la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano. “Sul conto corrente bancario intestato al G.O.M. – prosegue la nota- sono già confluite e continuano a pervenire donazioni per l’acquisto di attrezzature sanitarie, dispositivi di protezione individuale e presidi sanitari per rafforzare il contrasto all’emergenza sanitaria in atto. In particolare, si ringraziano Francesco Gentile, Emanuele Ielo e Marco Costantino che per primi hanno avviato una raccolta fondi con l’obiettivo per ora prefissato a 175 mila euro al quale sono prossimi, l’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, la Parrocchia del Santissimo Salvatore l’Associazione dei Volontari Ospedalieri, la Giunta Distrettuale di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, l’U.N.I.T.A.L.S.I. di Reggio Calabria le Aziende Meridiano Lines s.r.l., Mangiatorella S.p.A., System House S.r.l., Carboil s.r.l., Gross 106 s.r.l., Ipercoop del Gruppo AZ S.p.A., AbbVie s.r.l., la Fondazione Clara Maria Cassone, la Fondazione La Provvidenza ONLUS e la Fondazione Il Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria. Si ringraziano inoltre i deputati Maria Tripodi e Francesco Cannizzaro che, oltre alla donazione personale di Dispositivi di Protezione Individuale, si sta quotidianamente rapportando con l’amministrazione al fine di supportarne l’azione relativamente all’approvvigionamento di quanto necessario. Ci scusiamo sin da ora se, in queste fasi concitate, abbiamo dimenticato qualcuno. Provvederemo alla fine di questa emergenza a fare una ricognizione approfondita di tutte le donazioni, pubblicare l’ammontare definitivo e come sono state impiegate“, conclude la nota.

