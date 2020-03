Coronavirus a Reggio Calabria: “grande lavoro dei biologi del Grande Ospedale Metropolitano”

12 Marzo 2020 17:52

Coronavirus a Reggio Calabria: il consigliere delegato alla sanità Misefari plaude al lavoro “oscuro” dei biologi del Grande Ospedale Metropolitano

“Come Consigliere comunale delegato alla Sanità -scrive in una nota Valerio Misefari- certo di interpretare il pensiero dei mie concittadini, pertanto desidero esprimere la mia riconoscenza e gratitudine ai medici e agli infermieri del nostro Ospedale per il grande lavoro che stanno svolgendo in questi momenti difficili. Non posso però – prosegue– non rivolgere il mio pensiero ad una categoria, i Biologi del GOM, che, insieme ai Tecnici di Laboratorio, con abnegazione, impegno instancabile e grande competenza, lavorano per eseguire i test di biologia molecolare che consentono di diagnosticare la presenza di COVID19. Il Laboratorio di Microbiologia e Virologia del GOM, magistralmente diretto dal Dr. Conte, dispone di soli 6 Biologi a fronte di un fabbisogno di 16 unità, che non solo devono assicurare in tempi brevi la diagnosi per il Covid19, ma devono anche eseguire gli altri test di microbiologia per i pazienti ricoverati in Ospedale. Quindi turni molto impegnativi che però i Biologi affrontano con grande responsabilità e sacrificio. Nell’incontro in video conferenza con il Commissario del GOM di qualche giorno addietro, ci è stato assicurato che sono state già attivate le procedure per l’assunzione di tutto il personale di cui necessita l’Ospedale e noi ci auguriamo che questo avvenga in tempi rapidi, non solo per l’emergenza Coronavirus ma per tutta la notevole attività che il GOM deve svolgere a salvaguardia della salute dei cittadini. Accanto ai Biologi del laboratorio di microbiologia, la mia gratitudine va anche a tutti quei Biologi e Tecnici di Laboratorio che giornalmente assicurano con notevole competenza l’esecuzione dei test diagnostici a favore di tutti i pazienti del GOM”, conclude.

