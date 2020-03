Coronavirus a Reggio Calabria, il GOM ha bisogno di sostegno: l’Associazione Centaurea Onlus lancia una raccolta fondi

16 Marzo 2020 18:35

Coronavirus – A Reggio Calabria il GOM ha bisogno del sostegno della comunità: l’Associazione “Centaurea Onlus” lancia una nuova raccolta fondi

La comunità reggina non si è tirata indietro nel momento di emergenza Coronavirus e ha risposto ottimamente alla raccolta fondi lanciata da alcuni giovani per aiutare gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Ma non è ancora arrivato il momento di fermarsi, è entrata in gioco anche l’Associazione reggina “Centaurea Onlus” che su gofoundme.com ha lanciato una nuova raccolta fondi. L’associazione Centaurea O.N.L.U.S. ha già “acquistato un ventilatore polmonare con i propri fondi per fare la sua piccola parte nella lotta al Coronavirus“. L’Associazione benefica vuole adesso sollecitare le donazioni per poter acquistare altri macchinari e/o materiale da donare al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

LA RACCOLTA FONDI DI “CENTAUREA ONLUS” E’ VISIBILE A QUESTO LINK

