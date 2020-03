Coronavirus a Reggio Calabria: “si registra una ingiustificata affluenza di cittadini che accedono agli Uffici Postale”

24 Marzo 2020 19:01

Coronavirus a Reggio Calabria: “si registra una ingiustificata, considerando la tipologia di operazioni che si richiedono allo sportello, affluenza di cittadini che accedono agli Uffici Postale”

Di seguito integrale il testo integrale della Cisl Slp al Prefetto Mariani ed al sindaco Falcomatà:

“Nonostante le norme emanate dal Governo, dalla Regione Calabria e da parte di alcuni Sindaci finalizzate a contenere il contagio del COVID-19 si registra una ingiustificata, considerando la tipologia di operazioni che si richiedono allo sportello, affluenza di cittadini che accedono agli Uffici Postali. Evidenziamo, inoltre, alle SS.LL. che dal giorno 26 marzo è previsto il pagamento delle pensioni, per cui, per evitare pericolosi assembramenti ed eccessivi ed ingiustificati accessi negli Uffici Postali si richiede di porre in essere azioni mirate al fine di evitare l’aumento del rischio di contagio per i nostri lavoratori e per la cittadinanza. Certi dell’attenzione che verrà posta a quanto descritto”.

Il Segretario

Francesco Carmelo Giunta

Valuta questo articolo