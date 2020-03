Coronavirus a Reggio Calabria: domani flash mob sui balconi di casa con le bandiere dell’Italia e della Reggina

13 Marzo 2020 16:15

Reggio Calabria: il flash mob si svolgerà dal proprio balcone di casa, viste le restrizioni, venerdì 13 marzo, alle ore 17:00, ognuno “dovrà avere una bandiera/sciarpa dell’Italia e della Reggina”

“Per rimanere tutti uniti in un momento così particolare che richiede la massima compattezza comunitaria, abbiamo organizzato un flash mob per dimostrare a tutti che noi non ci arrendiamo e che vogliamo sconfiggere questo virus, vogliamo tornare a sorridere, vogliamo tornare in strada a giocare, a salutarci, ad abbracciarci, a baciarci, in un mondo pieno di odio, di disgrazie… e di tasse, in un momento così difficile dove non ci interessa fare polemica, ma rendervi partecipi condividendo con noi questo momento di aggregazione identitaria”. E’ quanto scrive in una nota il Popolo di Archi. “Il flash mob – prosegue- si svolgerà dal proprio balcone di casa, viste le restrizioni, venerdì 13 marzo, alle ore 17:00, ognuno dovrà avere una bandiera/sciarpa dell’Italia e della Reggina e tutti insieme canteremo sia l’inno dell’Italia sia l’inno della Reggina, perché crediamo nei valori identitari, nei valori comunitari e noi siamo una grande comunità di Popolo.

L’inno della Reggina, cantato sventolando sciarpe e bandiere, rappresenta la nostra identità locale nella quale ci identifichiamo, perché la Reggina rappresenta la nostra città, con i suoi colori, la storia vissuta e onorata da diverse generazioni e che noi oggi ereditiamo con grande senso di responsabilità e con grande onore. L’inno dell’Italia, anch’esso cantato con sciarpe e bandiere, rappresenta, invece, la nostra identità nazionale, perché in questo momento è fondamentale dimostrare prima a noi stessi e poi al mondo intero che siamo un grande Popolo, che uniti possiamo vincere, possiamo farcela e dobbiamo crederci fino alla fine, perché il bene vince sempre sul male. E poi è un incoraggiamento ai medici, agli infermieri, ai soccorritori, agli oss, ai ricercatori, ai biologi, alle forze dell’ordine e a chi serve lo Stato per questa umile causa, ecco, è un modo per incoraggiarli ma soprattutto per ringraziarli. Oggi, venerdì 13 marzo, alle ore 17:00 tutti pronti con l’inno d’Italia, l’inno della Reggina, sciarpe e bandiere sia tricolore sia amaranto e telefonini pronti per i video! Tutti i video saranno caricati dagli stessi utenti (possibilmente in orizzontale) sull’evento ufficiale del flash mob”, conclude.

