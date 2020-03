Coronavirus a Reggio Calabria, Falcomatà: “chi esce per una passeggiata rischia l’arresto. Non sono uno sceriffo”

21 Marzo 2020 21:07

Coronavirus a Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fatto un giro in macchina per le strade della città: il rimprovero ai cittadini che escono per una passeggiata

“Oggi ho fatto un giro in città e fa male al cuore vederla così vuota e spenta. Torneremo ad abbracciarci, ne sono certo, e da reggini dobbiamo essere orgogliosi di come in questi giorni così difficili stiamo rispettando le regole, quasi tutti”, questo il messaggio di speranza pubblicato sui social da Giuseppe Falcomatà. Il sindaco di Reggio Calabria si sta impegnando molto negli ultimi giorni affinché ogni cittadino sia più responsabile ed eviti di uscire per una semplice passeggiata. “Quasi tutti tranne qualcuno a cui ancora non è chiaro che si può uscire di casa solo per casi di estrema necessità e chi invece esce per altri motivi, magari pensando di festeggiare il primo giorno di primavera, viola l’articolo 650 del codice penale rischiando l’arresto e la multa – ha continuato Falcomatà – . Io non sono e non voglio fare lo sceriffo ma ho a cuore la salute di ognuno di noi e devo evitare che questa situazione possa aggravarsi. In ogni modo”.

