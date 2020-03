Emergenza Coronavirus a Reggio Calabria: “limitare gli accessi alla sede del Comando di Polizia Municipale” [INFO e ORARI]

6 Marzo 2020 13:44

Emergenza Coronavirus a Reggio Calabria, il comandante Zucco invita “a limitare gli accessi presso la sede del Comando Polizia Municipale esclusivamente ai casi strettamente indispensabili, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia”

“Viste le stringenti misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus da COVID-19, adottate da ultimo con DPCM del 04.03.2020 su tutto il territorio nazionale, si invita la cittadinanza, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, a partire dal 09.03.2020 e fino a cessate esigenze, a limitare gli accessi presso la sede del Comando Polizia Municipale di Viale A. Moro n. 18 esclusivamente ai casi strettamente indispensabili”, è quanto scrive in una nota il Comandante dott. Salvatore Zucco. “Al fine di evitare il sovraffollamento dei locali –prosegue Zucco- che l’accesso del pubblico presso gli uffici del Comando sarà consentito esclusi i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 Al fine di evitare disagi e disservizi, si invita la cittadinanza ad interfacciarsi con il Comando per via telematica trasmettendo, in via prioritaria ed ove possibile, comunicazioni ed istanze ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

– mail ordinaria: poliziamunicipale@reggiocal.it;

– pec: polizia municipale@pec.reggiocal.it.

“Si informa, infine, che per urgenze ed emergenze il Comando potrà essere contattato h. 24 ai numeri telefonici 0965 53991 e 0965 53004, raccomandando di limitare le comunicazioni ai tempi ed ai casi strettamente necessari. Si confida nel consueto senso di responsabilità e di collaborazione della cittadinanza”, conclude il comandante.

