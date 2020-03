Reggio Calabria, primo caso di Coronavirus accertato a Scilla. Nuova ordinanza con norme più ferree nel comune di Bagnara

19 Marzo 2020 21:44

Reggio Calabria, arriva la conferma del primo caso di Coronavirus a Scilla: paura tra gli abitanti della cittadina della Costa Viola. In tanto a Bagnara

Primo caso accertato di Coronavirus a Scilla: una donna, rimasta positiva al test, attualmente si trova in quarantena nella propria abitazione. Già allertati i commissari prefettizi della cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, i quali sono pronti a comunicare i vari provvedimenti necessari per frenare il contagio. Mentre nella vicina Bagnara Calabria, nuova stretta del sindaco che, attraverso un’ordinanza, ha vietato con il passeggio pubblico, la pratica sportiva o di altra attività all’aperto, il divieto di ingresso nel territorio comunale da parte delle persone non residenti (autorizzati solo coloro che consegnano a domicilio generi alimentari).

