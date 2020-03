Coronavirus, Reggio Calabria: continuano le donazioni ai medici del Pronto Soccorso che ringraziano anche la Pizzeria Central Park

13 Marzo 2020 11:06

Reggio Calabria: tanti i gesti di solidarietà in questi giorni per i medici del Pronto Soccorso in questo momento di emergenza Coronavirus

Continuano i gesti di solidarietà da parte di tante pizzerie di Reggio Calabria che donano pizze omaggio per i medici ed il personale del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti in questo momento di super lavoro per l’emergenza Coronavirus. Il Dottore Antonello Faraone di turno nella notte del 12 marzo, “ringrazia la Pizzeria Central Park che ha donato pizze come segno di ringraziamento per l’operato che si presta per l’intera popolazione in questo momento di tensione sociale. si ringrazia pure StrettoWeb che ci da’ l’opportunità di ringraziare chi ci sta vicino”.

Valuta questo articolo