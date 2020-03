Coronavirus a Reggio Calabria, donazioni al Grande Ospedale Metropolitano: “sincera gratitudine all’Ordine degli Avvocati ed a tutti coloro che stanno supportando il nosocomio”

27 Marzo 2020 17:36

Coronavirus, Fantozzi: “tantissima gente ha espresso la volontà di supportare anche economicamente il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria”

“È certamente superfluo sottolineare la drammaticità dell’emergenza, ormai pandemica, che sta causando gravissime perdite di vite e, nel contempo, gravi restrizioni di natura sociale necessarie al contrasto della diffusione del contagio. Non si può nascondere che la pandemia ha trovato terreno fertile anche nei Paesi dotati di sistemi sanitari avanzati sotto il profilo assistenziale, ma che oggi si rivelano inadeguati a contrastare questa nuova e sconosciuta malattia”. E’ quanto scrive in una nota il Commissario Straordinario, Ing. lole Fantozzi. “E in un periodo siffatto -prosegue la nota- molto più complicato di qualsiasi altra crisi precedente, tantissima gente ha espresso la volontà di supportare anche economicamente il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. È questa una buona notizia per tutti noi, poiché evidenzia tutto lo spirito solidaristico e carico di speranza che i reggini e, più in generale, gli italiani sanno esprimere. Pertanto, il Grande Ospedale Metropolitano esprime estrema sincera gratitudine all’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria per lo splendido gesto e per la vicinanza dimostrata alla nostra Istituzione. La Vostra donazione, oltre ad aiutare concretamente l’Ospedale di Reggio Calabria, riconosce e certifica l’impegno e l’abnegazione di tutti gli attori nella gestione di questa crisi. Appare questa, infine, l’occasione giusta per sottolineare l’importanza di una Sanità Pubblica solida ed efficiente, che deve essere valorizzata e supportata con scelte coraggiose e lungimiranti. Rinnovando i ringraziamenti, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti”, conclude la nota.

