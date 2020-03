Coronavirus a Reggio Calabria: donazione al Grande Ospedale Metropolitano da parte del Comitato Festa Maria SS delle Grazie Calanna

13 Marzo 2020 22:32

Coronavirus: il Comitato Festa di Maria SS delle Grazie 2019 di Villamesa di Calanna ha deciso di donare un parte dei proventi delle celebrazioni patronali al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio di Calabria

Un piccolo gesto per fare la differenza: è questo il motivo per il quale il Comitato Festa di Maria SS delle Grazie 2019 di Villamesa di Calanna ha deciso di donare un parte dei proventi delle celebrazioni patronali al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio di Calabria, in queste ore impegnato 24 ore su 24 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Un modo per ringraziare donne e uomini che in corsia combattono per difendere la salute di tutti noi cittadini e per dare un aiuto concreto in questo momento di difficoltà. “Siamo certi della bontà di questa azione e dalla unanime condivisione che registrerà in tutta la popolazione”, si legge nella nota del Comitato. “Si tratta di un gesto fortemente voluto da noi tutti in quanto crediamo che in un momento come questo sia doveroso anteporre i fatti concreti alle parole. Confidiamo che possa avere funzione di esempio, a dimostrazione del cuore grande che caratterizza le nostre comunità”, conclude la nota.

Valuta questo articolo