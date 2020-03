Coronavirus a Reggio Calabria: il grande cuore di don Gattuso, ha deciso di rimanere con i suoi parrocchiani in un Montebello blindato senza tornare nel suo comune di residenza

20 Marzo 2020 23:05

Coronavirus: il grande cuore di don Gattuso, ha deciso di rimanere con i suoi parrocchiani in un Montebello blindato senza tornare nel suo comune di residenza a Reggio Calabria. Ha scelto di non abbandonare la nave come solo i grandi Pastori possono fare

Ha dimostrato di avere un grande cuore don Giovanni Gattuso, parroco di Montebello Jonico. Il Don, infatti, non vive tutto il giorno in parrocchia, ma sale la mattina e la sera torna a casa sua a Reggio Calabria. Dopo il primo caso di Coronavirus in paese e della successiva scomparsa di Mimmo Crea, ha deciso di restare anche lui a Montebello senza tornare a Reggio, nonostante si sapeva che molto probabilmente l’area sarebbe diventata “zona rossa”. Poteva benissimo decidere di tornare nella città dello Stretto, battendo sul tempo il divieto di uscita ed entrata dal paese, per la sua tutela, ma ha scelto con senso di responsabilità che contraddistingue la sua Fede, di stare accanto anche fisicamente alla sua comunità, scegliendo di non abbandonare la nave come solo i grandi Pastori possono fare, nonostante fosse nelle sue possibilità. La sua è una forte testimonianza che non serve per lodare la scelta di don Giovanni ma condividere con tutti la scelta coraggiosa di un’azione apparentemente semplice e non doverosa, di chi quotidianamente è sempre accanto al prossimo. Tanti i sacerdoti in Italia scelgono di stare accanto fino all’ultimo respiro delle persone ricoverate, portando l’estrema unzione, pagando questa scelta anche con la vita.

