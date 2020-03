Il reggino Domenico Arcuri commissario per l’emergenza Coronavirus, la soddisfazione dello Sportello del Consumatore

13 Marzo 2020 14:59

Reggio Calabria: la Segreteria dello Sportello del Consumatore esprime il suo compiacimento per la nomina del nuovo Commissario dell’Emergenza Coronavirus Domenico Arcuri

La Segreteria dello Sportello del Consumatore di Reggio Calabria esprime il suo compiacimento per la nomina del nuovo Commissario dell’Emergenza Coronavirus Domenico Arcuri: “Una persona capace, che ha dimostrato con i fatti di essere un uomo di grande competenza. La sua professionalità e la sua dedizione al lavoro non possono che essere rassicuranti per un Paese che sta vivendo una grave situazione di emergenza. Siamo certi che anche in questo caso il Dottor Arcuri saprà dare il suo prezioso contributo e che, anche grazie al suo lavoro, riusciremo a vincere questa difficile e delicata partita. Il Dottor Domenico Arcuri, figlio della Calabria, è persona capace e preparata, tra le poche in Italia in grado di gestire un’emergenza, ormai dichiarata pandemia, di queste proporzioni. Da parte della Segreteria dello Sportello del Consumatore i più sinceri auguri sia sul piano professionale che sul piano personale”.

