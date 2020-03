Reggio Calabria, scattano le misure anti-coronavirus a Palazzo San Giorgio: consiglio comunale convocato solo per urgenze e consulte tematiche sospese

9 Marzo 2020 14:29

Coronavirus a Reggio Calabria, consiglio comunale convocato solo per urgenze e consulte tematiche sospese: ecco cosa prevedono le misure anti virus

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus anche a Reggio Calabria, il presidente del consiglio comunale, Demetrio Delfino, dopo la riunione dei capigruppo che si è tenuta questa mattina, comunica, quanto segue: “si è deciso all’unanimità di intervenire sulle attività politico – sociali che riguardano le riunioni di più persone per i consueti lavori istituzionali all’interno del Palazzo Comunale. In merito – prosegue Delfino- si chiede di adottare le seguenti disposizioni: il Consiglio Comunale verrà convocato solo per questioni di urgenza e/o di rilevante importanza; le Commissioni Consiliari si riuniranno solo ed esclusivamente per le riunioni già calendario e/o per questioni di urgenza e di rilevante importanza, sospendendo le audizioni di soggetti esterni o Associazioni; le Consulte Tematiche sono al momento sospese; ogni tipo di riunione che prevede la presenza di un gruppo di persone all’interno del Palazzo Comunale va preventivamente autorizzata e concordata; tutte le attività che si svolgeranno all’interno del Palazzo Comunale, dalla data odierna fino a nuove disposizioni ministeriali, devono improrogabilmente essere svolte nel rispetto delle norme contenute nel DCPM 08.03.2020, a responsabilità dei diretti interessati e dei rispettivi Presidenti. Si comunica – aggiunge Delfino- che in merito verrà resa disponibile per le riunioni, la sala del Consiglio Comunale, per consentire il rispetto delle distanze di sicurezza. Si dispone che la Segreteria Generale informi i Dirigenti Comunali ed i rispettivi Uffici Comunali, per gli atti di propria competenza”, conclude Delfino.

