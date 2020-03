Coronavirus a Reggio Calabria, Delfino: “con Falcomatà abbiamo già vinto l’emergenza migranti, ne abbiamo accolti egregiamente 57 mila e siamo diventati il porto preferito delle ONG”

8 Marzo 2020 17:34

Coronavirus a Reggio Calabria, Delfino condivide sui social una riflessione di Tiziana Salazzaro: “con Falcomatà abbiamo già vinto l’emergenza migranti, ne abbiamo accolti egregiamente 57 mila con malattie di tutti i tipi e strutture inesistenti e siamo diventati il porto preferito delle ONG”

Il presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria, Demetrio Delfino, condivide sul proprio profilo facebook, una riflessione di Tiziana Salazzaro che paragona “il Ministro Speranza al sindaco Falcomatà e l’emergenza migranti al coronavirus”. Delfino scrive: “sottoscrivo le parole di Tiziana e lo condivido giusto per ricordarlo a tutti. A proposito di Speranza, giovane ed a inizio mandato, mi viene da fare un paragone con il nostro sindaco. Non appena eletto sono iniziati gli sbarchi sulle nostre coste, una situazione assurda, in circa 4 anni sono arrivati al porto di Reggio Calabria quasi 57.000 persone, con malattie di tutti i tipi e strutture inesistenti. È stata un’emergenza diventata prassi, che comunque si è dovuta affrontare con varie difficoltà: non c’erano nè mascherine, nè amuchina ed i guanti erano un lusso. Una problematica che un giovane sindaco trentenne e la sua squadra, assieme alla Prefettura ed a un centinaio di volontari ha affrontato egregiamente tanto che, il nostro Porto, è stato riconosciuto lo scalo d’approdo preferito sia dalla Marina Militare che dalle ONG. Questo per dire che, se si è guidati bene si è forti. Finito il panico vedrete che ci si organizza”.

