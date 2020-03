Coronavirus a Reggio Calabria: la Croce Rossa Italiana ha organizzato una campagna di raccolta fondi [INFO e DETTAGLI]

17 Marzo 2020 18:51

Coronavirus: la “Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria”, ha organizzato una campagna di raccolta fondi per aumentare la propria capacità di risposta all’emergenza “Covid-19”

La “Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria”, ha organizzato una “campagna di raccolta fondi per aumentare la propria capacità di risposta all’emergenza “Covid-19” che, da diverse settimane, sta affliggendo il nostro territorio. Come ormai ben noto, si tratta di un’emergenza sanitaria globale, che richiede un immediato e continuo dispendio di risorse sia umane sia economiche. Il nostro Paese sta vivendo un momento difficile e, nella nostra regione, ci si aspetta un picco importante nei prossimi giorni, il quale rischia di mandare in default la nostra già precaria sanità. Trasporti sanitari, servizio a domicilio di consegna farmaci e generi di prima necessità, supporto sociale, check point presso l’aeroporto “Tito Minniti” ed il “Grande Ospedale Metropolitano” di Reggio Calabria per il controllo della temperatura corporea, supporto agli Enti preposti per il censimento dei dati relativi ai soggetti in isolamento, sono solo alcune delle attività che svolgiamo con continuità e senza sosta e che ci permettono di essere sempre al fianco della popolazione ed a supporto del sistema. Nonostante l’impegno, i nostri sforzi da soli non sono più sufficienti: le scorte di dispositivi di protezione individuale per gli operatori, la strumentazione, le attrezzature e le risorse economiche iniziano a scarseggiare rendendo difficile, se non impossibile, il soddisfacimento delle sempre maggiori richieste che quotidianamente riceviamo.

Il fine della campagna è quello di raccogliere fondi per rafforzare la nostra capacità di risposta all’emergenza in atto. Le donazioni saranno utilizzate per:

• acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine, occhiali e tute protettive, …)

• acquisto di materiale per l’ampliamento della Sala Operativa Locale di Protezione Civile (apparati radio, computer, …)

• Spese per mezzi di soccorso e attività sociali (carburante, presidi, attrezzature e strumentazioni, …)

Per raggiungere l’obiettivo e continuare a rispondere al crescente numero di richieste di assistenza che quotidianamente riceviamo, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini e le imprese presenti nel nostro territorio. Per ulteriori informazioni contattaci via mail a reggiocalabria@cri.it e per effettuare una donazione visita la piattaforma http://www.gofundme.com/f/iostoconlacri. Se invece vuoi “donarci il tuo tempo”, diventa volontario temporaneo iscrivendoti al seguente link https://volontari.cri.it/”.

Valuta questo articolo