Coronavirus a Reggio Calabria, controlli della Polizia Municipale sul Viale Calabria [FOTO]

13 Marzo 2020 21:46

Coronavirus a Reggio Calabria, controlli della Polizia Municipale sul Viale Calabria allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni adottate dal Governo

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nelle strade di Reggio Calabria allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni adottate dal Governo per contenere il diffondersi del Coronavirus. Dalle foto e dal video a corredo dell’articolo, il posto di blocco attuato dalla Polizia Municipale all’inizio del Viale Calabria. L’assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana, Nino Zimbalatti, afferma: “faccio un invito da assessore e medico: non prendiamo sottovalutiamo un grave pericolo che incombe sulla salute di tutti noi. Non scherziamo con il fuoco”.

Valuta questo articolo