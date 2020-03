Coronavirus, a Reggio Calabria controlli serrati della Polizia Municipale: denunciati due extra comunitari

14 Marzo 2020 16:35

Coronavirus, controlli della Polizia Municipale a Reggio Calabria: 13 violazioni nelle ultime ore, 2 dei denunciati sono extracomunitari

Sul fronte dei controlli continua senza sosta l’azione della Polizia Municipale di Reggio Calaria. Tra ieri e la mattinata di oggi sono state riscontrate 13 violazioni con conseguente deferimento all’A.G.. Inoltre nella giornata odierna è stata anche sequestrata merce posta in vendita, di carattere alimentare e non alimentare. Con un comunicato ufficiale le autorità ci tengono a precisare che la vendita in forma itinerante è vietata dal DPCM dell’11 marzo scorso. Due dei denunciati sono cittadini extra comunitari, uno dei quali è stato sottoposto anche ad identificazione foto dattiloscopica presso la Questura.

