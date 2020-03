Coronavirus a Reggio Calabria, il messaggio dei locali della città: da Cesare agli Sbronzi, i VIDEO per dire che “#noicisiamo” e il futuro sorriderà

20 Marzo 2020 00:08

Coronavirus a Reggio Calabria – Imprendisud fa partire l’hashtag #noicisiamo: “l’obiettivo è trasmettere un messaggio positivo in un momento difficile”

La community Imprendisud di Reggio Calabria lancia l’hashtag #noicisiamo. “Il nostro intento è quello di trasmettere un messaggio di solidarietà, di unione, di conforto, un messaggio positivo in questo momento così particolare”, si legge nel comunicato stampa diramato sui social. Il gruppo di imprenditori reggini ha creato questa organizzazione con l’obiettivo di sviluppare sinergie per lo sviluppo del nostro territorio. Nella si legge che lo scopo è di “portare avanti le nostre attività in maniera positiva e costruttiva, sopratutto in un momento così delicato e limitante per la ristorazione e l’imprenditoria di Reggio Calabria e della sua provincia, si propone inoltre di creare unità d’intenti e di progetti per il futuro. Tutto è nato da un incontro in una azienda agricola calabrese (Fattoria della Piana, ndr) lo scorso ottobre, organizzato dallo stesso proprietario, senza alcun interesse, semplicemente per conoscerci, confrontarci e, perché no, creare qualcosa di positivo per questa terra. Dopo un periodo di stop, durante questo momento triste , abbiamo iniziato a scriverci di nuovo. Per una parola di conforto. Abbiamo deciso così di incontrarci di nuovo tutto insieme e di allargare la “FAMIGLIA”, facendo partecipare quanti più imprenditori che facevano parte della ristorazione a 360 gradi della realtà Reggina. I reggini durante questa pandemia non avevano bisogno delle nostre pizze, la nostra cucina, la nostra pasticceria, gelateria. Per il futuro? Adesso non ci pensiamo ma abbiamo tanti progetti per questa splendida città, per i suoi prodotti e per le persone che la vivono”.

