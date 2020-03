Reggio Calabria: scattano le misure anti-coronavirus al Comando di Polizia Municipale [INFO e DETTAGLI]

11 Marzo 2020 10:05

Reggio Calabria: scattano le misure anti-coronavirus al Comando di Polizia Municipale, ecco tutte le informazioni

“In considerazione delle ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, adottate con DPCM del 09.03.2020 su tutto il territorio nazionale, si invita la cittadinanza, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, a partire dal 12.03.2020 e fino a cessate esigenze, a limitare gli accessi presso la sede del Comando Polizia Municipale di Viale A. Moro n. 18 esclusivamente ai casi indifferibili ed urgenti”, è quanto afferma il comandante, dott. Salvatore Zucco. “Al fine di limitare quanto più possibile l’accesso del pubblico presso gli uffici del Comando -prosegue- nel rispetto della continuità del servizio di front-office, si comunica che gli uffici rimarranno aperti al pubblico esclusivamente nei giorni feriali il lunedì dalle ore 9 alle ore 12 ed il giovedì dalle ore 15 alle 16:30. AI fine di evitare disagi e disservizi, si invita la cittadinanza ad interfacciarsi con il Comando per via telematica trasmettendo, in via prioritaria ed ove possibile, comunicazioni ed istanze ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

– mail ordinaria: poliziamimicipale@reggiocal.it;

– pec: polizia_municipale@pec.reggiocal.it.

E’ possibile, inoltre, contattare i seguenti numeri telefonici tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30:

– per rimozioni, sequestri e fermi amministrativi n. tel. 0965.3622803;

– per informazioni, sanzioni amministrative, incidenti stradali e richiesta di accesso agli atti n. tel. 0965.3622811.

Si informa, infine, che per urgenze ed emergenze il Comando potrà essere contattato h/24 ai numeri telefonici 0965 53991 e 0965 53004, raccomandando di limitare le comunicazioni ai tempi ed ai casi strettamente necessari. Si confida nel consueto senso di responsabilità e di collaborazione della cittadinanza”, conclude.

