9 Marzo 2020 11:26

Coronavirus a Reggio Calabria: annullato il torneo “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti” il cui avvio era previsto per il 12 marzo

In virtù delle disposizioni inserite nel decreto del Presidente del Consiglio emanato per il contrasto al contagio da Coronavirus, Palextra e Sport Village di Reggio Calabria intendono rispettare “in toto, alla luce del momento di emergenza sanitaria che riguarda tutta Italia, le misure di contenimento dei rischi, inserite nel documento, per tutelare atleti e frequentatori del circolo. Per questo motivo, sebbene la macchina organizzativa fosse già in moto e le iniziative avessero incontrato il favore di atleti e pubblico, stante la necessità di dover attuare determinate condizioni per arginare la diffusione del virus, il torneo “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti”, il cui avvio era previsto per il 12 marzo, è momentaneamente annullato e rimandato a data da destinarsi“.

