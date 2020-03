Coronavirus a Reggio Calabria: ordinanza di chiusura dei cimiteri comunali

17 Marzo 2020 13:01

Coronavirus a Reggio Calabria: disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al 25 marzo e salvo ulteriore proroga

Ulteriore stretta a Reggio Calabria: il sindaco ha disposto la chiusura dei cimiteri comunali sino al 25 marzo. E’ comunque garantita la tumulazione ed estumulazione dei feretri. Mentre per l'”estremo saluto” è ammessa la presenza dei soli parenti (al massimo 6 presenti). Nell’ordinanza c’è scritto: “l’afflusso dei visitatori ai cimiteri comunali determina condizioni di rischio in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare la diffusione del Coronavirus, che limitano gli spostamenti delle persone per la salvaguardia della salute dei cittadini e dei dipendenti che svolgono le loro mansioni nei cimiteri”.

