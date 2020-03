11 Marzo 2020 22:12

Emergenza Coronavirus a Reggio Calabria: chiudono gli studi odontoiatrici “fermo restando la disponibilità a garantire la reperibilità telefonica per la valutazione degli eventuali trattamenti urgenti e indifferibili”

“In considerazione della continua evoluzione e diffusione del contagio da Coronavirus– Covid19, per promuovere l’efficacia del DPCM 9-3 2020 emanato per contenere l’emergenza sanitaria, pur non essendo al momento obbligatoria la chiusura degli studi odontoiatrici, l’ANDI e la CAO di Reggio Calabria ritengono etico ed utile contribuire a limitare gli spostamenti non indispensabili delle persone, promuovendo la chiusura degli studi odontoiatrici, fermo restando la disponibilità a garantire la reperibilità telefonica per la valutazione degli eventuali trattamenti urgenti e indifferibili”. E’ quanto scrivono in una nota il presidente CAO Reggio Calabria, dr.Filippo Frattima ed il presidente ANDI sez.Reggio Calabria, dr. Natale Orlando. “Invitiamo pertanto la popolazione alla massima collaborazione, auspicando che venga

apprezzato lo sforzo prodotto dai dentisti reggini nel garantire la vicinanza ai propri pazienti, nonostante questo momento di difficoltà, che speriamo di superare velocemente, tutti insieme”, concludono.

