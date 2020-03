Coronavirus, a Reggio Calabria chiude l’Istituto De Blasi: tutti i dipendenti in quarantena [INFO e DETTAGLI]

10 Marzo 2020 11:48

Coronavirus, Reggio Calabria: l’Istituto Clinico De Blasi chiude fino a sabato 21 Marzo

Il Direttore dell’Istituto Clinico De Blasi Dottor Eduardo Lamberti Castronuovo ha inviato una lettera alla Presidente della Regione On. Jole Santelli, al signor Prefetto, al signor Questure, alla Direzione Generale ASP, al Dipartimento della Salute, al Signor Sindaco di Reggio Calabria e alla Stampa, scrivendo quanto segue: “Il direttore dell’Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi” s.r.l. Dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo, in assenza di disposizioni generali assunte dagli organi preposti, comunica che, a scopo cautelativo, pone in quarantena volontaria tutti i dipendenti dell’Istituto Clinico.

Pertanto l’Istituto rimarrà chiuso fino a sabato 21 Marzo.

La decisione è un atto di responsabilità sociale essendo fortemente convinto che il problema viene dall’esterno e mette a repentaglio l’incolumità di giovani professionisti che sono sempre stati e saranno al servizio della comunità e non possono rimanere bersaglio di comportamenti non adeguati, come è già accaduto.

I referti degli esami eseguiti potranno essere ritirati fino a mercoledì 11 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, e comunque è stato attivato un servizio di pronta disponibilità.

Distinti Saluti”

