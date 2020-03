Coronavirus a Reggio Calabria, oggi altri 10 casi positivi ma non c’è aumento esponenziale: prossimi 5 giorni decisivi [DATI e DETTAGLI]

17 Marzo 2020 22:35

Coronavirus, il bollettino ufficiale degli Ospedali Riuniti aggiornato ad oggi, Martedì 17 marzo

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha appena inviato alla stampa il consueto aggiornamento con il bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus. Oggi in Ospedale sono stati sottoposte allo screening per CoViD-19 altre 192 persone con sospetto di infezione. Di queste, 10 sono risultate positivi al test. In totale, dunque, ad oggi sono stati sottoposti a controllo 847 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 46, compreso il prof. di Agraria già ampiamente guarito e Mimmo Crea di Montebello Jonico che purtroppo è deceduto. Le persone attualmente ammalate di Coronavirus su tutto il territorio provinciale sono 44, distribuiti in diversi comuni della provincia.

I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 19, di cui 3 in Terapia Intensiva. Gli altri 27 positivi sono in isolamento domiciliare perchè non hanno sintomi degni da giustificare il ricovero.

La crescita del numero di casi in Provincia era ampiamente prevedibile, ma fortunatamente non c’è un aumento esponenziale dei contagiati di giorno in giorno. I prossimi 5 giorni saranno decisivi. Intanto si raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria. Infine, si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.

Valuta questo articolo