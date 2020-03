Coronavirus a Reggio Calabria: Carabinieri intervengono all’IperCoop del Viale Calabria per evitare gli assembramenti [FOTO E VIDEO]

20 Marzo 2020 13:31

Coronavirus, Reggio Calabria: questa mattina i Carabinieri sono intervenuti all’IperCoop del Viale Calabria per controllare il flusso di gente ed evitare gli assembramenti

Continui e costanti controlli dei Carabinieri in questi giorni a Reggio Calabria per contrastare il fenomeno della diffusione del Covid 19. Questa mattina, all’IperCoop del Viale Calabria a Reggio, i Carabinieri sono intervenuti per regolare un pò ed evitare gli assembramenti. I militari hanno effettuato alcuni controlli all’interno dell’ipermercato e nel nuovo box in cui viene realizzato il sushi.

I Carabinieri hanno anche provveduto a sensibilizzare all’ingresso i clienti e facendo installare un percorso guidato con un addetto che controlla e valuta il numero di persone che entrano ed escono dall’esercizio commerciale regolandolo con l’eliminacode per evitare gli assembramenti.

Valuta questo articolo