Reggio Calabria, la beneficenza non si ferma: lanciata raccolta fondi per aiutare i cittadini indigenti

27 Marzo 2020 23:27

Il Coronavirus ha messo in difficoltà tantissima famiglie: a Reggio Calabria purtroppo c’è gente che non ha la possibilità di fare la spesa o pagare l’affitto

Il Coronavirus ha tagliato le gambe all’economia italiana e di conseguenza molte persone hanno perso il lavoro. Non per tutti “restare a casa” è possibile in questi giorni, senza uno stipendio è impossibile andare avanti. Così per aiutare i cittadini di Reggio Calabria più in difficoltà, sulla piattaforma sicura gofoundme è stata lanciata un’apposita raccolta fondi. “Si moltiplicano le segnalazioni di reggini (disoccupati, padri di famiglia, lavoratori stagionali ed anziani) che dopo quasi un mese di blocco hanno finito i soldi e non hanno più neanche la possibilità di fare la spesa o pagare l’affitto. In questo periodo veramente terribile ed incerto mi sembra giusto che chi può debba dare un mano, anche un minimo ciascuno, ma che può aiutare questa gente a non ritrovarsi da soli. I fondi raccolti verranno donati e rendicontati alle varie associazioni di volontariato che già operano sul territorio”, scrive l’organizzatore della campagna benefica.

