Coronavirus a Reggio Calabria, i disegni dei bambini della scuola primaria “De Amicis”: “ci abbracceremo di nuovo e sarà bellissimo” [FOTO]

24 Marzo 2020 21:46

“Andrà tutto bene”, i disegni dei bambini della scuola primaria “De Amicis” di Reggio Calabria contro il coronavirus

La forza dirompente della vita, va oltre i confini spaziali e temporali, per concretizzarsi, anche a distanza in un messaggio d’amore “Ci abbracceremo di nuovo e sarà bellissimo”. E’ stato questo il motto dei bambini delle classi III A e III E della scuola primaria “De Amicis” di Reggio Calabria. Un invito, in sinergia d’intenti fra gli alunni, i docenti ed i genitori, in una cercata e concordata simbiosi di un’innovativa proposta didattica curricolare ed extracurricolare. Un compito di realtà, che, seppur a distanza, ha travalicato le barriere regionali, per offrire da studenti agli altri studenti, da docenti agli altri docenti, da famiglie alle altre famiglie, un atto di coraggio e di forza. Per offrire un sapere nuovo, fondato su una comune solidarietà di propositi, per offrire un regalo di speranza, basato sulla forza del domani, per donare fiducia in una nuova rinascita, per combattere uniti per una stessa finalità chiamata “patria”. I piccoli alunni del “De Amicis” guidati in una didattica a distanza dalle insegnanti: Biasi Carla, Calabrò Vittoria, Cannizzaro Anna, Catanese Imma, Chirico Stefania, Grasso Cinzia, Morabito Enza, Piperno Silvana e Scaramozzino Mariangela hanno “costruito” un percorso multidisciplinare extradidattico ed extrascolastico, che è divenuto “una summa” e si è concretizzato in un momento di condivisione, creativo e personale, rappresentato in un video e in una raccolta di lavori, mostrati dalle immagini fotografiche. Si è pervenuti così “a favorire il rapporto interpersonale, assicurando sempre la vicinanza, quasi fisica agli alunni” ha sostenuto Giuseppe Romeo, preside dell’Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” così da dare ampio spazio “alla trasmissione ragionata dei saperi e degli intenti di ruolo sociale”. Un messaggio d’amore, un messaggio di speranza, un messaggio di operosità, che è volato in alto, alienandosi dall’aula scolastica della scuola “De Amicis” per divenire fluttuante, tanto da pervenire in ogni altra “aula virtuale” e giungere ad ogni bambino di ogni altra classe, di ogni altro luogo e di ogni altro tempo. Una motivazione, sinergica, di una summa d’intenti didattici e sociali, un atto d’amore e di pensiero, di generosa condivisione con tutta la città di Reggio Calabria e con l’Italia intera, per stringersi, uniti, in un grande abbraccio virtuale e per sostenere fortemente la comune speranza: “Ci abbracceremo di nuovo e sarà bellissimo”.

Stefania Chirico Cardinali

