13 Marzo 2020 23:44

Coronavirus a Reggio Calabria: positivo un anziano di Bova. L’uomo risulta ricoverato ed in atto non presenta situazione di gravità

Il Comune di Bova, cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria, registra un caso di Coronavirus. Nella giornata di oggi, infatti, le autorità sanitarie hanno comunicato la positività di un anziano cittadino. Il sindaco Santo Casile, immediatamente allertato, ha predisposto tutte le misure necessarie e previste dai protocolli per la ricerca dei “contatti diretti”. La persona positiva risulta ricoverata ed in atto non presenta situazione di gravità.

Valuta questo articolo