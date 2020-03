15 Marzo 2020 17:14

Coronavirus a Reggio Calabria, la speranza dei bambini della scuola primaria Principe di Piemonte: “andrà tutto bene”

Scuole chiuse in tutta Italia per via dell’emergenza Coronavirus. Per creare un’onda di positività si è lanciata l’iniziativa dove ogni bambino disegna un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo, con la scritta “tutto andrà bene” per poi appenderlo su finestre, balconi o terrazze. Iniziativa raccolta dagli studenti della scuola primaria Principe di Piemonte di Reggio Calabria, come si evince dal video a corredo dell’articolo.

Valuta questo articolo