Coronavirus, a Reggio Calabria oggi nessun nuovo caso e tra i 13 positivi non c’è nessuno in terapia intensiva. Il BOLLETTINO UFFICIALE della Regione

13 Marzo 2020 19:27

Coronavirus, dal bollettino ufficiale della Regione Calabria ottime notizie per Reggio: la situazione rimane assolutamente sotto controllo

A Reggio Calabria non si sono registrati oggi nuovi casi di Coronavirus, nonostante continuino i controlli e i tamponi sui sospetti per sintomi da Coronavirus. Il bilancio cittadino resta di 13 casi positivi, compreso il prof. di Agraria che è guarito. Rimangono quindi 12 persone attualmente ammalate, ma nessuno in condizioni preoccupanti. Non ci sono, infatti, ricoverati nel reparto di terapia intensiva per questa malattia. I 12 casi complessivi sono divisi esattamente al 50% tra l’isolamento domiciliare in cui si trovano 6 pazienti che non presentano alcun sintomo, e il ricovero nel reparto di malattie infettive degli ospedali riuniti degli altri 6, comunque tutti in condizioni stabili e non preoccupanti.

Nelle altre province abbiamo 10 casi a Cosenza (6 ricoverati in malattie infettive, 2 in terapia intensiva, 2 in isolamento domiciliare), 7 casi a Catanzaro (6 ricoverati in malattie intensive e 1 in terapia intensiva), 5 casi a Crotone (tutti in isolamento domiciliare) e 3 casi a Vibo Valentia (tutti in isolamento domiciliare). Rispetto al numero di residenti, la città di Reggio Calabria è quella con la più bassa incidenza dell’epidemia. Tutta la Calabria, in ogni caso, rimane ai margini dell’emergenza, con una situazione ampiamente sotto controllo.

Complessivamente ci sono in Calabria 38 casi accertati, compreso il prof. guarito. Rimangono 37 ammalati, di cui 16 senza sintomi (in isolamento domiciliare) e 21 ricoverati, 18 in malattie infettive e 3 in terapia intensiva. Oggi abbiamo avuto soltanto 5 nuovi casi in più rispetto a ieri, e un solo ricovero in più in terapia intensiva.

Abbiamo anche 3.668 soggetti in quarantena volontaria: sono le persone rientrate dal Nord Italia nei giorni scorsi. Sono così distribuiti:

Reggio Calabria 1.450

Cosenza 1.200

Catanzaro 450

Vibo Valentia 373

Crotone 195

