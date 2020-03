Coronavirus in Sicilia, Razza: “la caserma di Cefalù non sarà area di quarantena”

4 Marzo 2020 19:05

L’assessore alla Salute in Sicilia: “L’immobile è stato messo a disposizione dall’esercito, in alternativa all’ospedale militare di Palermo”

“Il governo Musumeci non ha assolutamente individuato una caserma di Cefalù come una delle due aree di quarantena in Sicilia. L’immobile è stato messo a disposizione dall’esercito, in alternativa all’ospedale militare di Palermo, eventualmente come luogo di degenza e non di quarantena. E in ogni caso non è ancora stato deciso nulla in proposito”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “Trovo singolare che si faccia una polemica per un lancio di agenzia, che non è mai stato oggetto di una nota ufficiale. Se poi chi protesta non sa neppure quale sia l’oggetto della decisione, evidentemente non si è compreso quanto sia delicato il momento e come la polemica politica dovrebbe regredire rispetto a temi così delicati”- aggiunge Razza riferendosi alle polemiche dei deputati regionali M5S.

