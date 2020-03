Coronavirus, parte la raccolta fondi dell’Associazione Banco Alimentare della Calabria: il link per la donazione

29 Marzo 2020 16:28

Emergenza Coronavirus, al via la raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per il Banco Alimentare della Calabria: ecco il link per fare una donazione

Quello che per noi potrebbe essere un piccolo gesto, potrebbe salvare la vita di molte persone. In queste ore è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per il Banco Alimentare della Calabria. Si ricorda che la suddetta è un’organizzazione non profit che aderisce alla rete nazionale Banco Alimentare, composta da 21 associazioni dislocate in molte zone d’Italia. “Tra gli organizzatori della campagna ci sono il responsabile del Banco Alimentare della provincia di Reggio Calabria (Giuseppe Bognoni) e il responsabile della regione Calabria (Giovanni Romeo). I fondi serviranno ad acquistare e distribuire beni di prima necessità alle fasce più deboli della Regione Calabria”, ha sottolineato l’organizzatore Giuseppe Crea.

