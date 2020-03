5 Marzo 2020 10:50

Coronavirus: 50enne scappa dalla quarantena per andare a sciare in Trentino, cade e si rompe una gamba. All’ospedale di Cavalese è emersa la sua provenienza da Vò

Coronavirus– Un uomo di Vò è scappato dalla quarantena per andare a sciare in Trentino. L’uomo mentre era intento a sciare si è fratturato una gamba, trasportato all’ospedale di Cavalese è stata scoperta la sua provenienza. Segnalato dai carabinieri, ora rischia una denuncia. Nel frattempo il paziente è stato sottoposto a tampone che è risultato negativo. Per tre giorni è rimasto ricoverato in isolamento, dopo alcuni giorni è stato dimesso ed ora sta facendo la sua convalescenza a casa, dove è stato riaccompagnato dalle forze dell’ordine.

